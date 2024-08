Tajani: “Fitto la scelta migliore come Commissario”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri e vicepremier italiano Antonio Tajani ha espresso il suo sostegno per la candidatura di Raffaele Fitto a commissario europeo. Tajani ha sottolineato che Fitto, attualmente ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), possiede le competenze e l’esperienza necessarie per affrontare le sfide europee.

Tajani ha dichiarato: “Se ne parlerà con von der Leyen, io credo che lui sarebbe la scelta migliore”. Questa affermazione evidenzia non solo la fiducia del vicepremier nella capacità di Fitto di rappresentare l’Italia a Bruxelles, ma anche la necessità di avere un rappresentante con una profonda conoscenza delle dinamiche europee, che spesso differiscono notevolmente da quelle nazionali.

La preparazione di Fitto e la sua esperienza acquisita in ambito europeo sono, secondo Tajani, fondamentali per trattare i dossier cruciali che l’Unione Europea affronta attualmente. Le questioni legate alla coesione, alla ripresa economica post-pandemia e alla gestione dei fondi europei richiedono un approccio strategico e una comprensione approfondita delle politiche comunitarie.

In un contesto in cui l’Italia si trova a dover navigare tra sfide interne ed esterne, la proposta di indicare Fitto come commissario europeo si presenta come un’opportunità per rafforzare la voce italiana in Europa. Le sue competenze nel gestire le questioni europee rappresentano un valore aggiunto, in un momento in cui è cruciale garantire che gli interessi nazionali siano adeguatamente rappresentati a livello europeo.

Tajani ha quindi rimarcato che la sostituzione di Fitto come ministro non costituirebbe un problema, poiché esistono molti funzionari in grado di gestire le dinamiche ministeriali in Italia. Tuttavia, la rarità di esperti con una solida formazione in ambito europeo rende Fitto un candidato ideale per un ruolo di così alta responsabilità.

La candidatura di Raffaele Fitto come commissario europeo non è solo un passo strategico per l’Italia, ma rappresenta anche un segnale di maturità politica. In un’epoca in cui le sfide globali richiedono una cooperazione sempre più forte tra gli Stati membri dell’Unione Europea, avere un rappresentante preparato e con una visione chiara è fondamentale. Con la leadership di Tajani che sostiene Fitto, l’Italia potrebbe avere l’opportunità di influenzare attivamente le politiche europee e di contribuire a una crescita coesa e sostenibile dell’Unione.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998.