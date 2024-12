Svelato il nuovo look di Ionios: la mascotte dei Giochi del Mediterraneo 2026

Il delfino Ionios, mascotte ufficiale dei XX Giochi del Mediterraneo, è nato dal desiderio di rappresentare l’identità, la cultura e l’energia di una comunità pronta ad accogliere una prestigiosa manifestazione sportiva internazionale. La scelta di Ionios è avvenuta attraverso un sondaggio pubblico, che ha coinvolto cittadini di ogni età. La mascotte è stata selezionata per il suo design capace di trasmettere gioia, vivacità ed energia, incarnando al contempo il forte legame tra Taranto, la Puglia e la tradizione mediterranea.

Il processo di selezione ha seguito criteri rigorosi, valutando l’originalità, la rilevanza culturale e la capacità di Ionios di rappresentare lo spirito dei Giochi del Mediterraneo. La mascotte simboleggia anche l’unità e la cooperazione tra le nazioni partecipanti. La votazione online, svoltasi tra il 16 maggio e il 16 giugno 2020, ha decretato il delfino come emblema della città di Taranto e del patrimonio naturale del suo Golfo.

“La registrazione della mascotte Ionios per i XX Giochi del Mediterraneo va ben oltre un semplice passaggio burocratico—ha dichiarato il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci—riveste un significato profondo. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per Taranto di mostrarsi al mondo, rafforzando la sua dimensione internazionale e stimolando l’economia locale, soprattutto attraverso il turismo. La città è da tempo impegnata in una serie di interventi strategici per prepararsi al meglio a questa sfida, tra cui l’introduzione della rete BRT (Bus Rapid Transit) con autobus elettrici, un passo avanti per migliorare la mobilità urbana e ridurre l’impatto ambientale”.

Anche Carlo Molfetta, direttore generale di “Taranto 2026”, ha sottolineato l’importanza della mascotte: “Siamo entusiasti di presentare il nuovo look di Ionios. Il suo restyling lo rende ancora più accattivante e vicino al pubblico, trasformandolo nel simbolo perfetto per celebrare questo evento di grande rilievo”. Cristina Papini, Head of Marketing & Communication di “Taranto 2026”, ha aggiunto: “Il nuovo design, frutto di un attento lavoro di squadra, è stato ottimizzato per migliorare la sua fruibilità e adattabilità, rendendolo dinamico, moderno e capace di conquistare grandi e piccoli appassionati di sport”.

Con il suo restyling e l’energia che lo contraddistingue, Ionios si prepara a diventare il volto dell’evento, rappresentando non solo Taranto ma anche lo spirito di cooperazione e amicizia che caratterizza i Giochi del Mediterraneo.

