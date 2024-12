Stadio Iacovone: demolizione e costruzione, il nuovo cronoprogramma

Con un ribasso del 25%, la Seli di Monza si è aggiudicata l’appalto per la costruzione del nuovo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. I lavori inizieranno dopo la conclusione delle demolizioni, affidate alla Impresit, che a partire dal 1° gennaio avrà quattro settimane per abbattere, nell’ordine, Gradinata, Tribuna e Curva Sud. Attualmente, l’azienda è impegnata nella rimozione di servizi igienici e altre opere preliminari.

Una volta ottenuta l’aggiudicazione definitiva da parte del commissario Ferrarese, la Seli avrà 30 giorni per completare la progettazione esecutiva, seguita dalla verifica del progetto. I lavori veri e propri partiranno ai primi di febbraio con la demolizione della Curva Nord come primo passo. Da contratto, l’intero stadio dovrà essere completato in 16 mesi.

Parallelamente, la Ferraro di Roma, oltre che sulle piscine olimpioniche di Torre d’Ayala (aggiudicate con un ribasso del 18%), ha ottenuto anche l’appalto per il Palaricciardi.

Per gestire i vari appalti, il commissario Ferrarese ha scelto Sport e Salute come centrale di committenza per lo stadio Iacovone e il Palaricciardi, mentre Invitalia è responsabile delle piscine.

Taranto si prepara così a una trasformazione infrastrutturale, con opere strategiche per il futuro sportivo e sociale della città.

