La Vespucci torna a Taranto: cinque giorni di eventi

A tre anni dall’ultima visita, la nave più ammirata al mondo torna a Taranto: l’Amerigo Vespucci, simbolo della Marina Militare e ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, sarà nella città dei due mari dal 16 al 22 aprile, attraccata lungo la suggestiva banchina del Castello Aragonese. Accanto a lei, il Villaggio “IN Italia”, cuore pulsante di cinque giornate ricche di eventi culturali, istituzionali e religiosi, che celebrano l’eccellenza italiana in ogni suo aspetto: storia, scienza, gastronomia, tecnologia e inclusione.

La tappa tarantina, settima del Tour Mediterraneo, arriva in concomitanza con i solenni Riti della Settimana Santa. Per l’occasione, la Vespucci, che ospita una cappella nominata chiesa giubilare, diventerà parte attiva delle celebrazioni: giovedì 17 aprile ospiterà l’Altare della Reposizione, il Santissimo Sacramento sarà condotto a bordo in processione e si terrà la suggestiva cerimonia dell’imbroccamento dei pennoni. Previsto anche il passaggio delle Poste della confraternita del Carmine, uno dei momenti più sentiti della tradizione religiosa tarantina.

Il Villaggio “IN Italia”, aperto gratuitamente al pubblico in Piazza Castello, proporrà seminari, conferenze, talk e attività divulgative per tutte le età. Tra gli eventi più attesi:

Il panel “Il volo suborbitale e lo spazioporto nazionale”, a cura dell’Aeronautica Militare

Il seminario “AMAN” sui Giochi del Mediterraneo Taranto 2026

L’incontro “Barriere sensoriali e accessibilità” promosso dal Ministero per le Disabilità

La proiezione del film “Il Comandante” (19 aprile ore 19.30, su prenotazione)

Il Talk ANSA “La Puglia incontra la Vespucci”, in diretta streaming su ANSA.it

Grande attesa anche per la presenza dei ministri Andrea Abodi (Sport e Giovani) e Tommaso Foti (Affari europei, Sud e PNRR), che visiteranno la nave e prenderanno parte ad alcuni degli appuntamenti istituzionali.

A bordo della Vespucci si potrà salire solo con prenotazione (QR code tramite il sito ufficiale del tour), mentre l’ingresso al Villaggio è libero. Saranno inoltre premiati gli studenti vincitori del concorso nazionale “Il mare è…”, tra le iniziative collaterali dedicate alla Giornata del Mare.

La nave proseguirà il suo viaggio nel Mediterraneo con la prossima tappa a La Valletta, Malta. Taranto, nel frattempo, si prepara a vivere un evento che fonde patrimonio navale, cultura, tradizione religiosa e orgoglio nazionale. Una settimana da ricordare, con la nave più bella del mondo come protagonista assoluta.

