Taranto: NAS chiudono due laboratori dolciari, distrutti 390 kg di prodotti

In vista delle festività pasquali, i carabinieri del NAS di Taranto hanno intensificato i controlli sulle attività di produzione e vendita di dolci tipici.

Durante un’ispezione congiunta con il personale del S.I.A.N. della ASL/TA, è stato disposto il sequestro e la chiusura immediata di un bar-pasticceria-gelateria di Taranto per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza di insetti infestanti nel laboratorio di produzione.

Nel corso del controllo, sono stati rinvenuti circa 350 kg di prodotti di pasticceria sprovvisti di indicazioni sulla rintracciabilità, in violazione delle norme HACCP. Gli alimenti, considerati non idonei alla vendita, sono stati avviati alla distruzione.

In un’altra operazione, sempre a Taranto, un laboratorio di prodotti da forno è stato sospeso per condizioni igieniche e strutturali non conformi, mentre in un esercizio commerciale sono stati distrutti 40 kg di surrogati per pasticceria con data di scadenza superata.

Le attività rientrano nel piano straordinario di vigilanza messo in atto dal NAS per garantire la sicurezza alimentare durante le festività.

