Ancora un’altra auto a fuoco. Alle ore 19.45 una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta nel comune di Surbo in via Cadorna. Le fiamme stavano interessando una Peugeot 207. Da quanto constatato nell’immediatezza dei fatti, l’incendio ha interessato la parte anteriore della vettura. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità. Cause in corso di accertamento al fine di meglio verificare la natura dell’incendio.

Condividi su...



Linkedin

email