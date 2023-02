Ancora un’auto in fiamme. Alle ore 15.30 una squadra dei vigili del fuoco di Lecce, unitamente ad un supporto con autobotte, è intervenuta nel comune di Squinzano in via Nanni per un incendio autovettura Suzuki Jimmi parcata all’interno di un spazio scoperto di un’abitazione.

Da quanto constatato nell’immediatezza dei fatti l’incendio ha interessato totalmente la autovettura.

L’irraggiamento termico provocato dalle fiamme ha danneggiato anche un gazebo in legno e alcuni infissi.

L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Condividi su...



Linkedin

email