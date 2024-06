Superbonus, ‘Meloni ha annientato transizione energetica edilizia’

“Avevamo detto che sarebbe accaduto ed è successo. Con il dl 39/24 convertito in legge n. 67/24, il Governo Meloni ha posto la pietra tombale sulla misura espansiva del Superbonus 110%, introdotto dal Governo Conte II in piena pandemia per aumentare l’efficienza energetica degli edifici. A maggio i nuovi investimenti sono stati pari ad appena 120 milioni di euro, mentre solo a marzo erano stati 5,6 miliardi. Nell’ultimo mese, inoltre, gli edifici interessati dai lavori sono aumentati di 248 unità: un’inezia rispetto ai 13mila di marzo. Da questi dati diffusi da Enea si evince l’idea di Green Deal Europeo del Governo Meloni: nessuna. A pagarne le spese imprese e cittadini, nonché l’immagine del Paese che aveva ricevuto un grande plauso a livello europeo per l’introduzione della misura rivoluzionaria”. Lo afferma in un comunicato stampa il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author