Matera, Mattia Perniola conquista l’8° posto alle finali nazionali Giochi Matematici a Milano

MATERA – “Siamo veramente orgogliosi del nostro Mattia – dichiara la Dirigente Scolastica Caterina Policaro. Grande la soddisfazione della comunità scolastica tutta! Più che brillante il piazzamento, infatti, per il nostro alunno dodicenne, studente materano dell’Istituto Comprensivo Pascoli di Matera. Mattia Perniola della classe II A si è distinto alle finali nazionali svoltesi sabato a Milano dei Campionati Internazionali dei Giochi Matematici organizzati dall’Università Bocconi. Mattia con i suoi 10 esercizi svolti correttamente su 10 si è classificato all’ottavo posto nazionale (su circa 1500 partecipanti) nella categoria C1 (prima e seconda media) ed è quindi risultato il primo a livello regionale per la Basilicata, ha risposto correttamente alle 10 domande della prova – conclude la Policaro – sfiorando per pochissimo la partecipazione alla finale internazionale che si terrà a Tunisi ad agosto.”

Ben 64 alunni e alunne avevano partecipato alle semifinali svoltesi presso l’Università della Basilicata di Potenza. A Milano, per la Pascoli di Matera hanno gareggiato i 13 che si sono classificati per la finale nazionale: per la Categoria C1 (studenti di prima e seconda media): Eva Tarasco, Aurora Petralla, Lorenzo Bastieri, Giulio Ruscigno, Melissa Martulli, Mattia Perniola, Aurora Palazzo, Nicola Vito Giannini, Giuseppe Andrisani; per la Categoria C2 (studenti di terza media e prima superiore): Giovanni Dambrosio, Christian Guida, Riccardo Scarcella, Michele Domenichiello.

Un grandissimo ringraziamento da parte della Dirigente Scolastica va alle prof.sse Boffilo e Matera per aver coordinato la partecipazione del I grado, insieme a tutte le docenti di Matematica dell’Istituto Comprensivo Pascoli, che hanno preparato in maniera egregia, in questi mesi, tutte le classi per la partecipazione ai Giochi sia nella fase regionale che nazionale.

La Dirigente Scolastica Policaro ha supportato la partecipazione di quanti più alunne ed alunni possibile in ogni fase, favorendo anche degli incontri con esperti, al fine di sperimentare che la matematica può essere molto divertente e che la competizione tra pari, appassionati, può portare ad ottimi risultati, come nel caso di Mattia Perniola in questa edizione dei Giochi.

