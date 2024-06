Comunali Bari, Conte: ‘Non rimanete a casa, votate per rinnovare’

“Un appello a tutti i cittadini baresi, è un appuntamento questo troppo importante è un bivio decisivo per la nostra storia, non solo per Bari ma per l’Europa intera. Si tratta di scegliere, di andare a votare e di fare sentire la propria voce. Non si può restare indifferenti rispetto agli scenari di guerra e l’orlo della terza guerra mondiale sul quale camminiamo. Dobbiamo dire no alla guerra, no all’austerità”.

Inizia cosi un messaggio video del presidente del M5s, Giuseppe Conte, pubblicato dal candidato alle Comunali di Bari, Michele Laforgia. “E’ importante – prosegue Conte – cogliere questa occasione, non rimanete a casa. Si vota anche per la nuova amministrazione comunale di Bari, una città che recentemente è stata scossa da una serie di inchieste, inchieste che hanno rilevato un malaffare molto preoccupante, addirittura sullo sfondo di uno scambio politico-mafioso, sistemi clientelari. Voltiamo pagina. Noi come M5s puntiamo forte su Michele Laforgia, non è il nostro candidato è il candidato che la società civile ha espresso a Bari e ci è sembrato tra i candidati dell’area progressista il più competente, il più serio, il più rigoroso, il più qualificato, con tutte le carte in regola per guidare la città in questo processo di rinnovamento. Non rimanete a casa, non lasciate decidere agli altri”.

