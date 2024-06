Sul lungomare di Bari i 210 anni dei carabinieri

BARI – Oltre 1600 persone arrestate, 215 chili di droga sequestrati, denunciate più di 6mila persone e garantito 49mila servizi preventivi con la gestione di circa 350mila attivazioni giunte al 112. A tracciare un bilancio delle attività dei carabinieri del comando provinciale di Bari, il generale Francesco De Marchis, padrone di casa delle celebrazioni per il 210 anni dell’Arma del capoluogo pugliese. La cerimonia sul lungomare Nazario Sauro proprio davanti ai reparti schierati e alla caserma Bergia che ospita anche il comando Legione Puglia e raggruppa gli oltre 5mila carabinieri presenti su tutto il territorio regionale. I militari pugliesi, in questi ultimi 12 mesi, hanno perseguito il 78 per cento dei reati denunciati, arrestato più di 4700 persone e denunciate 20mila, oltre a sequestrare 15 tonnellate di stupefacente. Questi i risultati ottenuti dalle 226 stazioni e tenenze presenti nei 257 comuni della Puglia

