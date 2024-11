Streaming illegale: smantellata rete pirateria da 22 milioni di utenti

La Polizia, sotto il coordinamento della Procura di Catania, ha portato a termine l’operazione Takendown, la più vasta azione contro la pirateria audiovisiva mai condotta in Italia e in Europa. L’indagine ha smantellato una potente organizzazione criminale transnazionale che serviva illegalmente oltre 22 milioni di utenti.

Impegnati oltre 270 operatori della Polizia Postale, che hanno eseguito 89 perquisizioni in 15 regioni italiane. Con la collaborazione di forze di polizia straniere, sono state effettuate altre 14 perquisizioni in Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia, coinvolgendo complessivamente 102 indagati. In Croazia, la polizia locale ha emesso ordinanze di custodia cautelare per 11 persone.

Un colpo durissimo al mercato nero della pirateria, in un’operazione che segna un passo storico nella lotta al crimine digitale.

