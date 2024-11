Violenza su donne, Regione Puglia premiata per ‘Microcredito di Libertà’

ROMA – In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Regione Puglia ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dall’Ente Nazionale per il Microcredito per il lavoro svolto nell’ambito del progetto “Microcredito di Libertà”. La cerimonia si è tenuta al Palazzo Inail, durante la II edizione degli Enm Awards, alla presenza della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Maria Roccella.

La Regione Puglia è stata premiata per il ruolo di raccordo svolto tra il ministero e la rete territoriale di case rifugio e centri antiviolenza, che permette alle donne vittime di violenza di accedere a finanziamenti a tasso zero per avviare o sviluppare attività imprenditoriali.

“Questo riconoscimento celebra l’impegno della Puglia nel creare una rete efficace tra istituzioni e Centri Antiviolenza – ha dichiarato Valentina Romano, direttrice del dipartimento Welfare della Regione – promuovendo una misura concreta per sostenere le donne vittime di violenza economica e accompagnarle verso l’autonomia”.

Il premio testimonia la centralità delle politiche regionali nella tutela delle donne e la forza del lavoro collettivo per garantire libertà e autonomia alle vittime di violenza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author