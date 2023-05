Storica bandiera blu per la Marina di Leporano

Giornata storica per Leporano e la sua Marina. Nella mattinata di venerdì 12 maggio, al sindaco Vincenzo Damiano è stata consegnata, a Roma, la bandiera blu 2023: è la prima volta per il comune in provincia di Taranto. Alla cerimonia, il primo cittadino era accompagnato dall’assessore Iolanda Lotta. Nella provincia tarantina, la bandiera blu è stata assegnata anche a Maruggio, Castellaneta e Ginosa.

