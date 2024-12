Stellantis, Governo punta a rilanciare: stanziati 750 milioni di euro

Il ministro Adolfo Urso, intervenendo a margine del question time alla Camera, ha annunciato che il Governo sta lavorando per incrementare il fondo automotive, con l’obiettivo di raggiungere una cifra “almeno equivalente o anche superiore” al precedente stanziamento di 750 milioni di euro. Tuttavia, ha precisato che, questa volta, le risorse saranno interamente destinate al supporto delle imprese e dei loro investimenti produttivi, senza incentivi diretti per l’acquisto di veicoli.

È già pronto un emendamento per rendere operativa questa nuova strategia. Urso ha poi rivolto un messaggio chiaro a Stellantis, auspicando “novità concrete” dall’azienda, che deve “riaffermare la centralità dell’Italia” nelle sue strategie.

Intanto, l’opposizione continua a chiedere l’audizione in Parlamento di John Elkann, presidente di Stellantis, il quale ha dichiarato che “in questi frangenti bisogna rimanere uniti”. Sul fronte sindacale, il 12 dicembre a Torino è previsto un incontro con Jean-Philippe Imparato, responsabile per l’Europa di Stellantis, in preparazione del tavolo al Mimit fissato per il 17 dicembre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author