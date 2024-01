Statte: arriva la SpeleoBefana dal campanile del vecchio Municipio

Torna a Statte l’appuntamento più dolce e magico dell’ anno : venerdì 5 Gennaio a partire dalle ore 19.00 ci sarà infatti la “Calata” acrobatica della spericolata Befana del gruppo speleo Statte con distribuzione di calze ai bimbi presenti.

Come lo scorso anno, l’intrepida vecchietta, si calerà dal punto più alto dello storico Municipio di Statte attuale sede del Comando dei vigili urbani.

Una scelta non casuale – sottolinea Deborah Artuso Presidente del Consiglio Comunale di Statte con delega alle attività di cultura e spettacolo dello stesso – Quest’anno, infatti, ricorrono i trent’anni dall’Autonomia Amministrativa a del nostro Comune ed è bello ma soprattutto, direi significativo che un’iniziativa che coinvolge prevalentemente bambini, si svolga nel luogo “fisico” da cui il percorso di autonomia ha mosso i suoi primi passi. È bene che i cittadini di domani conoscano i luoghi simbolo della storia locale”.

Una volta planata su piazza Vittorio Veneto la spleobefana, come da tradizione ormai quasi ventennale, distribuirà calze e dolciumi ai bimbi presenti.

“Quella della Calata della Befana è ormai diventato un tradizionale e irrinunciabile appuntamento del cartellone degli eventi natalizi – afferma Franco Andrioli, Sindaco di Statte – Un evento atteso per la sua eccezionale spettacolarità non solo dai bambini in trepida attesa della loro calza ma anche da spettatori che provengono da più parti della provincia ionica e che negli anni precedenti hanno portato presenze record per la nostra comunità. Ci tengo a ringraziare per questo il gruppo speleo Statte e il suo presidente Mimmo Gentile per la perfetta organizzazione di un evento certamente non semplice dal punto di vista logistico ma più in generale per la totale e professionale disponibilità che l’Associazione offre alla tutela e alla conoscenza del nostro dell’inestimabile patrimonio naturalistico”.

L’evento è patrocinato dalle politiche culturali del Comune Comune di Statte e dall’Unione dei Crispiano, Statte Massafra.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp