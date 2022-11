Condividi su...

Da fuori rosa nella Lazio della passata stagione a protagonista con il Monopoli. Luca Falbo ha messo a segno il suo secondo gol in 13 giorni. Dopo il momentaneo 1-2 contro il Monterosi il terzino sinistro ex Roma e Lazio ha siglato anche il gol del vantaggio del Monopoli sul campo della Fidelis Andria.

Un tiro ad incrociare su assist di Viteritti dopo l’errore di Milillo. Falbo è così al suo secondo gol stagionale. Traguardo mai raggiunto nel suo passato, che dopo l’esordio in Europa League (15 minuti contro il Rennes nel 2019) e in Serie A (un minuto contro la Juventus nella stagione 2019/2020) con la Lazio è passato da Viterbo, con le gestioni Maurizi, Boccolini e Taurino e da un anno ai margini della società biancoceleste. Falbo si è preso una sorta di rivincita e si giocherà fino alla fine del campionato il posto con Pinto nel 3-5-2 di Pancaro, che presumibilmente andrà avanti fino a gennaio con questo sistema di gioco per poi chiedere rinforzi sul mercato. Nel frattempo l’allenatore può sorridere per il ritorno in campo di Vassallo e Bussaglia, mentre Bizzotto dovrebbe rientrare tra i titolari alla prossima. Cinque giorni di lavoro per preparare il derby di domenica contro il Foggia e regalare ai tifosi la seconda gioia di fila al Veneziani.