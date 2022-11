Lecce, volo sanitario da Brindisi a Bologna

Condividi su...

Un 21enne in pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Brindisi a Bologna con un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Bologna, il ragazzo è stato trasferito in ambulanza per essere ricoverato in ospedale per le necessarie cure mediche.

