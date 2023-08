‘Speciale Calciomercato’, De Feo irrompe in studio e annuncia: ‘Firmo a Brindisi’

Il colpo di scena è avuto durante la puntata ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud: all’improvviso irrompe in studio l’attaccante Gianmarco De Feo, fatto giungere sul posto dai suoi agenti Giovanni Tateo e Valeriano Narcisi presenti in studio e annuncia: ‘sto andando a firmare col Brindisi, appena terminerà la trasmissione incontrerò il presidente Daniele Arigliano, sono contento perché arrivo in una grande piazza che ha fame di calcio’

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp