Sparatoria Bisceglie, in Prefettura BAT il Comitato per la Sicurezza

BISCEGLIE – La sparatoria di Bisceglie in cui è rimasto ferito un 18enne finisce sui tavoli della Prefettura della BAT. Riunito mercoledì mattina il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con il Prefetto Silvana D’Agostino che ha convocato i sindaci della sesta provincia pugliese per fare il punto della situazione. Il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano commenta positivamente l’intervento tempestivo delle istituzioni del territorio.

Oltre ai controlli, fondamentale la coesione tra i sindaci per scongiurare il rischio di una recrudescenza degli episodi criminosi. Per Bisceglie, l’obiettivo è garantire la sicurezza anche dopo la stagione estiva.

