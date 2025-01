Spaccio sul lungomare di Margherita, l’appello della Guardia di Finanza

MARGHERITA DI SAVOIA – Il recente arresto di un uomo intento a spacciare nei punti nevralgici di Margherita di Savoia ha alzato l’attenzione sul degrado in diverse zone della città. L’individuo fermato dalla Guardia di Finanza è un quarantenne originario del foggiano, secondo le Fiamme Gialle appartenente agli ambienti della criminalità organizzata del territorio. L’attività illecita si è svolta anche sul lungomare, un’area che sta sfuggendo al controllo fin dall’estate. Per la Tenenza di Margherita di Savoia non si tratta comunque di un fenomeno radicato.

Ed è proprio la collaborazione con i residenti l’auspicio della Guardia di Finanza per isolare gli episodi che riguardano Margherita di Savoia. L’ultima operazione, infatti, è stata effettuata senza l’aiuto della cittadinanza, lacuna che le Fiamme Gialle puntano a colmare con i prossimi interventi.

