Sogin: ‘Falsa notizia visita GdF nella sede centrale’

“In merito a un articolo, apparso nella mattinata di martedì 15 ottobre su un sito web, Sogin smentisce in modo categorico quanto riportato nel testo, precisando che non vi è stato alcun “accesso” della Guardia di Finanza negli uffici della società, né ieri né oggi, 15 ottobre. Sogin ha già dato mandato ai suoi avvocati di avviare ogni azione legale, sia di natura civile che penale, a tutela dell’immagine e della reputazione della società e dei suoi lavoratori”. Così, in una nota, la Sogin.

