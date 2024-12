Smishing e truffe online in aumento col Natale: attenti ai dati personali

In questi giorni, sempre più persone cadono vittima di una truffa chiamata smishing, una combinazione tra phishing e messaggi brevi (SMS). La dinamica è semplice e ingannevole: ricevi un messaggio relativo a un pacco che stai aspettando, magari accompagnato da una foto che mostra una porta – spesso nemmeno la tua. Clicchi sul link allegato, inserisci i tuoi dati, password comprese, ma qualcosa non funziona. Chiami il servizio clienti, che ti rassicura sul fatto che il pacco è ancora in arrivo. Pochi giorni dopo, il pacco arriva davvero, e l’accaduto passa in secondo piano. Tuttavia, nel frattempo, i tuoi dati sono stati rubati.

Lo smishing è solo uno dei tanti metodi utilizzati dai ladri di identità. Non si limitano più a rubare portafogli o carte ai bancomat: grazie alle tecnologie avanzate e all’Intelligenza Artificiale, sfruttano Internet per rendere le truffe più sofisticate.

Shopping online: una miniera per i truffatori

I truffatori utilizzano cloni di siti legittimi, falsi testimonial, influencer con voci clonate e recensioni generate dall’Intelligenza Artificiale per creare negozi online apparentemente autentici. I marchi contraffatti e i servizi clienti falsi completano l’inganno.

A queste si aggiungono le truffe delle “emergenze familiari”, che sfruttano la vulnerabilità emotiva delle vittime: finti messaggi da parenti in difficoltà, dottori, poliziotti o avvocati che richiedono pagamenti urgenti per spese mediche, cauzioni o riscatti.

Come proteggersi?

• Controlla i siti web: verifica che inizino con “https” e presta attenzione alla grafica e alla grammatica. Confronta i dati di contatto con quelli ufficiali e verifica l’indirizzo dell’azienda. Diffida degli indirizzi fuori dall’UE.

• Mantieni i software aggiornati: sistema operativo, browser, app e antivirus devono essere sempre all’ultima versione per proteggerti da intrusioni.

• Limita i dati condivisi: fornisci solo le informazioni strettamente necessarie per l’acquisto e la spedizione.

• Monitora i tuoi conti: controlla regolarmente estratti conto e movimenti bancari per individuare eventuali anomalie.

• Usa password sicure: scegli parole di sicurezza uniche e difficili da indovinare.

Se subisci un furto d’identità

Agisci rapidamente: contatta subito la tua banca e gli istituti di credito, segnala l’accaduto alla Polizia Postale, cambia le password e monitora i report di credito. Valuta un blocco temporaneo dei profili sensibili. Anche se richiede tempo, queste azioni possono limitare i danni.

Proteggere i propri dati online è ormai una priorità: non abbassare mai la guardia.

