BRINDISI – Alcune presunte violazioni edilizie hanno portato nelle scorse i Militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Brindisi a sottoporre a sequestro preventivo una parte delle strutture del Guna Beach, stabilimento balneare in zona Apani. I sigilli sono stati posti questa mattina a sdraio, ombrelloni, bagni e parte dell’area utilizzata. Il sequestro è stato disposto dal Tribunale di Brindisi per violazione edilizia per la realizzazione di opere su suolo agricoloindipendentemente dalla loro amovibilita’ e temporaneità stagionale).