Trovato il corpo del 71enne di Trani, Angelo Castellanelli, svanito nel nulla giovedi scorso dopo un bagno in mare. Per giorni vigili del fuoco, guardia cosiera e i volontari della Protezione Civile hanno battuto il mare del Salento per rintracciarlo. È stato rotrovato in un punto a Sud di San Cataldo, nei pressi dell’area protetta de Le Cesine.