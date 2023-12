Sibilli e Di Cesare fanno respirare il Bari: Sudtirol battuto 2-1 al San Nicola

Sibilli e Di Cesare danno un po’ di respiro al Bari che in superiorità numerica per 75 minuti batte 2-1 il Sudtirol e fa un notevole balzo in avanti in classifica allontanando la zona calda.

La cronaca: nel 4-3-3 del Bari c’è Sibilli falso nueve con Achik e Aramu ai suoi lati. 4-4-2 per gli ospiti con Merkaj preferito a Pecorino. Grande occasione al minuto 9 per gli ospiti: Brenno si oppone ad un colpo di testa di Rauti, Lunetta non riesce a deviare in porta da posizione favorevolissima. Minuto 15: la gara può cambiare: brutto intervento di Cuomo su Sibilli che Cosso prima punisce con il giallo e poi con il rosso dopo il richiamo del Var. Sugli sviluppi della punizione Poluzzi devia in angolo il tiro di Aramu. Al 25’ il match si sblocca: intervento in ritardo di Lunetta su Ricci in area di rigore punito con il tiro dal dischetto dal direttore di gara. Sibilli angola bene e batte Poluzzi che aveva indovinato comunque l’angolo. Il Sudtirol però non smette di giocare e trova il pari 12 minuti più tardi: Ghiringhelli impegna Brenno in angolo e sugli sviluppi del corner Vinetot trova la deviazione vincente. Il Sudtirol rischia di trovare anche il vantaggio ad un minuto dal termine del primo tempo, con Merkaj che si fa fermare da Brenno a tu per tu.

Nella ripresa entrano Edjouma e Dorval per Acampora e Dorval e il Bari prova a scuotersi e passa al minuto 26: sugli sviluppi di un angolo Benali crossa, Aramu la spizza, Ghiringhelli sbaglia il rinvio favorendo Di Cesare che sul secondo palo trova il 2-1. Incredibile quello che sbaglia il Bari all’85’: Sibilli viene lanciato a campo aperto da Dorval e dopo una respinta della difesa avversaria pesca Morachioli in posizione favorevolissima: l’ex Renate spara alto. Finisce dopo cinque minuti di recupero. Il Bari è a +5 dai playout e si avvicina alla zona playoff.

16a g. Serie BKT: Bari-Sudtirol 2-1

Marcatori: 25’pt Sibilli rig. (B), 36’pt Vinetot (S), 26’st Di Cesare (B)

Bari (4-3-3): Brenno, Pucino (1’st Dorval), Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Acampora (1’st Edjouma), Benali (48’st Bellomo), Koutsoupias (36’st Maita), Aramu (28’st Morachioli), Sibilli, Achik

A disp.: Pissardo, Matino, Menez, Faggi, Zuzek, Ahmetaj, Frabotta

All. P. Marino

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi, Ghiringhelli (31’st Cagnano), Lunetta (20’st Ciervo), Cuomo, Casiraghi (31’st Cisco), Tait (c), Rauti (19’pt Vinetot), Davi, Giorgini, Merkaj (20’st Pecorino), Peeters

A disp.: Drago, Arlanch, Broh, Shiba, Kofler, Moutassime, Lonardi

All. F. Valente

Arbitro: Sig. Francesco Cosso (Reggio Calabria); assistenti: Sig. Andrea Zingarelli (Siena) e Sig. Fabrizio Aniello Ricciardi (Ancona). Quarto Ufficiale: Sig. Valerio Pezzopane (L’Aquila). VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo), AVAR: Oreste Muto (Torre Annunziata)

Ammoniti: Ghiringhelli (S), Acampora (B), Peeters (S), Vinetot (S), Sibilli (B), Davi (S), Ricci (B)

Espulsi: 15’pt rosso diretto a Cuomo (S)

Angoli: 10-5

Rec.: 5’pt; 6’st

Note: prima del via consegnato il premio di MVP Serie BKT al nostro Giuseppe Sibilli quale miglior calciatore del mese di novembre

Stadio San Nicola; cielo sereno, 10°C, terreno in ottime condizioni; 13.583 spettatori (8.809 abbonati; 48 tifosi ospiti)

