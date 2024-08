Si attarda a tornare dal mare: ritrovato dopo poco dalla Guardia Costiera

Nella tarda mattinata di mercoledì, la sala operativa della Guardia Costiera di Gallipoli ha coordinato le ricerche di un turista 33ennne, del quale non si avevano notizie da più di un’ora, dopo che era entrato in mare per un bagno.

Dopo aver ricevuto la notizia tramite NUE, sono stati inviati sul posto il battello GC B165 da Porto Cesareo e il battello GCB 124 da Gallipoli, e immediatamente sono stati allertati gli stabilimenti balneari presenti nella località neretina. È stato proprio il personale della Guardia Costiera, insieme ad un bagnino, ad intercettare in mare il disperso, che aveva riferito di essersi attardato nella nuotata per raggiungere l’isolotto di Sant’Isidoro e prendere un po’ di sole. Tranquillizzati i familiari, il turista 33enne è stato scortato fino a riva.

