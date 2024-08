Controllo al parco Belloluogo: identificati ed allontanati sei senza fissa dimora

Nella mattinata di mercoledì 21 agosto, il personale della Polizia Locale di Lecce, in collaborazione la Polizia di Stato, ha svolto un sopralluogo all’interno del Parco di Belloluogo, a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini, preoccupati per la presenza di soggetti che stazionavano nel parco nottetempo.

Durante l’attività, sono state identificate e allontanate sei persone: un cittadino italiano e cinque stranieri, di cui uno in posizione irregolare, per il quale sono in corso le procedure di identificazione da parte della Questura di Lecce.

Il gruppo di senza fissa dimora aveva occupato alcuni locali all’interno del parco, adibiti ad alloggi, con accumulo di masserizie e ridotti in uno stato fatiscente e in precarie condizioni igienico sanitarie.

In considerazione di ciò, il Comando di Viale Rossini ha richiesto un intervento urgente di bonifica al personale Monteco, per il tramite dell’Assessorato all’Ambiente, la collaborazione del Settore Lavori Pubblici per la messa in sicurezza della struttura occupata e del Settore Servizi Sociali per la presa in carico delle persone allontanate.

L’assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale di Lecce Giancarlo Capoccia, presente al sopralluogo, ha commentato:

“Ho trovato all’interno del parco una situazione devastante, che ha destato preoccupazione nella nostra comunità. – ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale di Lecce Giancarlo Capoccia – Al Comando di Polizia Locale sono pervenute numerose segnalazioni di bivacco all’interno del parco Belloluogo e la presenza di persone i utilizzano le strutture pubbliche del parco come dormitori e zone di aggregazione, compromettendo l’uso pubblico e il decoro dell’area. Ci è stato segnalato che, spesso, alcuni di questi uomini si recavano nelle prime ore del mattino ai bagni pubblici per lavarsi, indossando unicamente un asciugamano, anche in presenza di cittadini, tra cui molte donne, che frequentano il parco per attività ginniche o per portare a passeggio i loro cani. Comprendiamo il disagio che questa situazione ha causato e condividiamo la preoccupazione di coloro che hanno espresso le loro lamentele. Non possiamo permetterci di avere nella nostra città zone franche dove non vengono rispettate le regole basilari di convivenza civile, rispetto dell’ambiente e delle persone. La nostra comunità si basa su principi di ordine e decoro che devono essere rispettati da tutti, indipendentemente dalla loro provenienza. Desidero ringraziare – continua Giancarlo Capoccia – la Polizia di Stato per il prezioso supporto offerto alla Polizia Locale di Lecce nel controllo del Parco Belloluogo. Grazie al loro intervento, siamo riusciti a ristabilire l’ordine e a garantire che questo spazio pubblico torni ad essere un luogo sicuro e piacevole per tutti i cittadini. È fondamentale continuare a lavorare insieme per mantenere elevati standard di sicurezza e decoro nella nostra città, affinché Lecce rimanga un luogo in cui tutti possano vivere serenamente e nel rispetto delle regole comuni”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author