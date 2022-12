Serie D: Ultima ora di calciomercato su Antenna Sud, clicca QUI per gli aggiornamenti in tempo reale

Condividi su...

Ultima ora di calciomercato in Serie D. Il Brindisi ha ufficializzato gli arrivi dell’attaccante Ciro Favetta dalla Casertana e del centrocampista del Lamezia, ex Cerignola, Dario Maltese. La Casertana comunica di aver ceduto in prestito il difensore Domenico Ferraiuolo al Castel di Sangro. Afragolese, tutto fatto per l’arrivo di Andrea Tripicchio dal Grosseto. Imminente la firma dell’attaccante ex Crotone e Reggina. Tris di ufficialità per il Casarano: il club pugliese, nello stesso momento di questo venerdì pomeriggio, ha confermato di aver acquisito le prestazioni sportive di: Nicola Citro, esperto attaccante in arrivo dalla Pistoiese; Gianmarco Monaco, centrocampista classe ’96 arrivato dal Lavello; Ciro Cipoletta, difensore classe ’96 che lascia il Grosseto. Sempre il Casarano sta sondando l’ex Taranto Antonio Granata per la difesa. È durata poco l’avventura di Boubacar Coulibaly con la maglia dell’Afragolese: il 22enne attaccante italo-maliano ripartirà dal Sona, operazione portata a termine dall’avvocato Andrea Colloca. Il difensore napoletano Antonio Calvanese in uscita dal Molfetta: c’è la Puteolana su di lui, il club granata sta provando a riportare in Campania il 25enne, ma c’è da convincere il giocatore. Nardò, molto vicino l’acquisto di Pinto dal Molfetta. Ufficiale, Gianvincenzo Martino è un nuovo giocatore del Molfetta. Davide Mansi, ex difensore di Santa Maria Cilento e Sorrento, è un nuovo giocatore della Nocerina. L’Altamura ha fatto un ultimo disperato tentativo per Andrea Basanisi della Nocerina (ma per ora non si sblocca) e, stanno ad un’altra nostra indiscrezione sta per cedere Mousse Kanoute al Trapani.

ARTICOLO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO