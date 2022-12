Bari: Mignani, ‘Mercato? Siamo concentrati sul Genoa’

Condividi su...

“Siamo concentrati sull’ultima partita della stagione. Mercato? Con il direttore sportivo ci penseremo durante la sosta. Intanto il Genoa è una squadra forte che non ha espresso in pieno il suo potenziale. Ha l’ambizione di andare in A”. Michele Mignani, tecnico del Bari, ha presentato cosi la gara di lunedì al San Nicola con il Genoa. “Proveremo a vincere e a fare punti”, ha puntualizzato, consapevole che sugli spalti ci saranno oltre 30mila spettatori (i cancelli del San Nicola apriranno alle 17,30, tre ore prima del fischio d’inizio, previsto alle 20,30).

”Rientrano Cheddira e Maiello? Il marocchino è stato con noi fino all’inizio dei Mondiali. Il ragazzo è motivato ed è un valore aggiunto per noi. E’ mancato solo quattro gare: ci consentirà ulteriori soluzioni offensive, ma non saremo diversi come spirito. Novità tattiche? Abbiamo alzato sulla linea offensiva Folorunsho, sapevamo che poteva far bene in quel ruolo. E potrà far bene con Cheddira. Stadio pieno in casa? La gente ha capito che sudiamo in campo e per questo ci apprezzano. I risultati sono il termometro di tutto questo. Sono arrivato qui come uno sconosciuto. Spero di essermi guadagnato l’apprezzamento per i risultati e l’aspetto umano. Faccio gli auguri ai tifosi del Bari, ma ci sono tante cose importnati nella vita. Auguro salute e serenità”, ha concluso Mignani con un messaggio per i sostenitori biancorossi.