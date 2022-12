Lecce ko nell’amichevole con Udinese: decidono Beto e Perez

Condividi su...

L’Udinese piega il Lecce in amichevole: 2-0 il finale con un gol per tempo. Vantaggio siglato da Beto a metà prima frazione, ha raddoppiato di Perez in avvio di ripresa. Giallorossi in campo con il lutto al braccio per ricordare Antonio Lillo storico collaboratore del settore giovanile del Lecce scomparso nelle scorse ore. Banda e Rodriguez sebbene convocati, non hanno preso parte all’amichevole e hanno svolto un lavoro personalizzato.

UDINESE-LECCE 2-0

RETI: 23’pt Beto, 6’st Perez

Udinese: Silvestri (35’st Piana), Becao (1’st Perez), Bijol, Ebosse (35’st Buta), Ehizibue (19’st Nuytinck), Lovric (24’st Pafundi), Walace (35’st Guessand), Makengo (1’st Jajalo), Ebosele, Beto (36’st Semedo), Success (19’st Nestorovski). A disposizione: Padelli, Udogie, Samardzic, Russo, Castagnaviz. Allenatore: A. Sottil.

Lecce: Bleve (31’st Brancolini), Gendrey (31’st Lemmens), Pongracic (39’pt Baschirotto), Umtiti (30’st Tuia), Pezzella (31’st Gallo), Blin (31’st Björkengren), Hjulmand ©, Gonzalez (20’st Askildsen), Strefezza (20’st Oudin), Ceesay (20’st Voelkerling), Di Francesco (31’st Listkowski). A disposizione: Falcone, Cetin, Colombo, Corfitzen. Allenatore: M. Baroni.

Arbitro: Daniele Minelli di Varese. Assistenti: Mauro Galetto di Rovigo e Thomas Miniutti di Maniago. IV Ufficiale: Luca Zufferli di Udine.

Ammoniti: Pongracic, Bijol, Ebosele.

Recupero: 1’pt – 3’st.