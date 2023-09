Serie D: il primato non fa paura all’Altamura, obiettivo promozione

Nessuna vertigine da alta classifica, nessuna paura di prendersi le proprie responsabilità: la Team Altamura non ha alcuna intenzione di nascondersi.

I nove punti conquistati nelle prime tre giornate di campionato, figli di altrettante vittorie contro Gelbison, Manfredonia e Palmese e valsi la prima posizione in classifica condivisa con il solo Martina, hanno confermato le sensazioni che già aleggiavano intorno all’ambiente murgiano nel corso dell’estate: la formazione biancorossa è una delle candidate principali al salto di categoria diretto, obiettivo dichiarato a più riprese da parte della stessa società.

Giacomarro ne è perfettamente consapevole e le sue dichiarazioni nell’immediato post partita di domenica ne sono la chiara dimostrazione. Certo, la concorrenza non manca ed è spietata, ma la rosa messa a disposizione dell’ex tecnico del Picerno è di altissimo livello, a tal punto che domenica ci si è potuti concedere il lusso di avanzare con il freno a mano tirato nella prima frazione, prima di accelerare e rifilare tre gol al malcapitato avversario campano nel giro di pochissimi minuti nella ripresa.

Un comportamento, questo, tipico di una squadra in pieno controllo della partita e capace di comprendere e di gestire i momenti della stessa. Ora il prossimo ostacolo si chiama Rotonda, compagine ferma a quota 6 punti in graduatoria e battuta in rimonta dallo stesso Martina nello scorso weekend. Loiodice e compagni mirano a proseguire il loro percorso a punteggio pieno, spinti dal supporto e dall’amore di una piazza che in queste ore è letteralmente impazzita di gioia.

