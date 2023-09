Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti della seconda fase della Coppa Italia Eccellenza. Spicca Bisceglie-Molfetta Calcio, per il Manduria esame Otranto. Gare d’andata in programma il 5 ottobre, ritorno fissato per il 19 ottobre.

COPPA ITALIA ECCELLENZA – ANDATA SECONDA FASE

San Severo – Foggia Incedit

Spinazzola – U.C. Bisceglie

Bisceglie – Molfetta Calcio

Polimnia – Arboris Belli

Mesagne – Massafra

Manduria – Otranto

Matino – Ugento

