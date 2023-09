Lega nega il rinvio: Taranto infuriato, potrebbe non presentarsi in campo

Lo ‘Iacovone’ resta indisponibile. Un danno esorme per il Taranto che ha chiesto, inutilmente, alla Lega Pro la possibilità di rinviare la gara col Cerignola in programma nel prossimo turno. Da Firenze la risposta è stata chiara: ‘Non saranno concessi ulteriori rinvii’. Ora il club del presidente Massimo Giove è alla disperata ricerca di uno stadio alternativo ma la situazione non è semplice. Il massimo dirigente rossoblù, secondo alcune indiscrezioni, in preda allo sconforto, starebbe pensando addirittura di non fare scendere in campo la squadra. Taranto e Brindisi (anche i biancazzurri, ospiti dello Iacovone per momentanea indisponibilità del ‘Fanuzzi’, sono stati costretti a giocare due gare lontanissimo da casa e a porte chiuse) sono vittime innocenti di una situazione assurda e paradossale dal momento che lo ‘Iacovone’ è stato dichiarato inagibile in seguito a fatti non riconducibili a nessuna delle due tifoserie.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp