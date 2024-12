Serie D, la presentazione della 17^ giornata

Ultimo turno del girone d’andata per il raggruppamento H di Serie D. A 90 minuti dal giro di boa, ancora sei squadre possono laurearsi campioni d’inverno. La Nocerina capolista ospita un Matera inarrestabile in trasferta e reduce da quattro vittorie consecutive. Impegno interno anche per la Fidelis Andria, che dopo la sconfitta di domenica proverà a rialzarsi contro una Palmese che nel mese di dicembre ha praticamente solo perso. Il Martina fra campionato e coppa ha vinto consecutivamente la bellezza di 12 gare, e adesso vuole arrivare alla sosta con un altro successo. Il derby con il Manfredonia è però facile solo sulla carta: tra le mura amiche del Miramare, i sipontini hanno raccolto quattro punti in due partite. Trasferta insidiosa per il Casarano, ospite in Campania di un Ischia capace di vincere consecutivamente gli ultimi quattro turni di campionato. Impegno salentino per la Virtus Francavilla, che ad Ugento vuole trovare continuità di risultati, proprio contro un francavillese doc come Mimmo Oliva. Un derby da non perdere, sarà quello che vedrà di scena al Giovanni Paolo II Nardò e Fasano: i biancazzurri della Selva, rinvigoriti dalla cura Agovino, vogliono avvicinarsi ai granata ed allontanarsi contestualmente dalla zona playout. Il Gravina di Tiozzo dovrà invece vedersela a Matera contro l’Acerrana: per rendimento interno, solo le prime cinque della classe hanno fatto meglio dei gialloblù. Ai piani bassi della graduatoria, si sfideranno invece Brindisi e Francavilla in Sinni in Basilicata. Senza penalizzazione, gli adriatici sarebbero già fuori dalla zona retrocessione, ma la classifica li vede ancora inchiodati all’ultimo posto a quota 3. Completa il quadro della 17esima giornata, il derby tutto campano fra Costa d’Amalfi e Angri.

