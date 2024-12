Armi, munizioni e cocaina nascosti in un garage: due arresti

Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Barletta, recentemente incrementata su input del Questore Bat, la Polizia di Stato, a seguito di mirata attività di p.g., ha tratto in arresto due soggetti barlettani per il reato di detenzione a fine di spaccio di un’ingente quantitativo di sostanza stupefacente. In particolare, personale della la sezione Falchi della Squadra Mobile della Questura Bat, congiuntamente alla squadra investigativa del Commissariato di Barletta, a seguito di un’attività info-investigativa, decideva di effettuare d’iniziativa una perquisizione di un box sito in un autoparco del comune barlettano scoprendo al suo interno che vi erano acculatati 10 panetti di cocaina (per un peso lordo di circa 12 kg), una pistola semiautomatica priva di matricola e 233 cartucce di vario calibro. All’esito della perquisizione venivano tratti in arresto in flagranza di reato due soggetti riconducibili, in questa fase delle indagini, al suddetto garage. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha poi chiesto ed ottenuto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per entrambi. L’attività in parola fa seguito a numerosi arresti eseguiti nell’ultimo periodo a carico di altrettanti soggetti, individuati dagli investigatori della Questura e del Commissariato tra gli spacciatori più attivi nella “piazza” barlettana.

