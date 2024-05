Serie D, inizia il valzer di panchine e allenatori in Puglia

Siamo all’alba del mese di giugno ed in Serie D è iniziato il valzer delle panchine e degli allenatori. Sono già tante le voci che stanno susseguendosi circa le guide tecniche dei club pugliesi che si renderanno protagonisti del prossimo girone H. Diverse le possibili conferme, ma tante le novità previste. Il Fasano, salvatosi in extremis grazie al traghettatore Vito Costantini, potrebbe pescare dall’Eccellenza Pugliese. Piace infatti Antonio Patruno, allenatore che è riuscito nella non facile impresa di portare alla salvezza il Brilla Campi nel massimo campionato regionale. Piace però anche Alessandro Monticciolo. I biancazzurri della Selva potrebbero dunque puntare su una sorpresa, così come fatto lo scorso anno con l’ingaggio di Luca Tiozzo, ora vicino al Gravina. L’ex Albalonga potrebbe dunque restare in Puglia e prendere il posto di Raimondo Catalano sulla panchina dei gialloblù murgiani. Possibili, invece, le conferme di Laterza a Casarano e Oliva ad Ugento, così come anche Martina e Nardò dovrebbero ripartire da Pizzulli e Costantino. La Fidelis Andria, come ormai noto, conta di chiudere a stretto giro con Nicola Ragno, individuato dai federiciani come profilo ideale per tentare il salto di categoria. Per quanto concerne il Manfredonia, infine, tanto se non tutto dipenderà dalla posizione del direttore sportivo Livio Scuotto. In caso di permane nza, con lui verrebbe confermato anche mister Franco Cinque. Prevsito fra sabato e domenica un incontro definitivo fra le parti.

