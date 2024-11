Serie D, il riassunto del 11^ giornata di campionato

Dopo undici giornate di campionato, c’è solo una compagine imbattuta nel girone H di Serie D, ed è il Casarano. La Nocerina ha infatti interrotto la propria corsa perdendo in casa contro il Martina, che dopo aver superato Matera e Francavilla, ha battuto anche la capolista grazie alle reti di Tuccitto e Mastrovito. Terzo successo consecutivo per gli itrani e primo ko per i molossi. Non ne approfitta però il Casarano, che a Nardò non raccoglie più di un punto nel derby tutto salentino con i granata. Padroni di casa avanti nel parziale con De Crescenzo, gli ospiti la pareggiano con il subentrato Perez. Adesso i rossazzurri distano tre lunghezze dalla vetta, ma appena un punto più in basso c’è la Virtus Francavilla, tornata al successo contro il Costa d’Amalfi. Gli imperiali rimontano l’iniziale vantaggio di Donnarumma grazie ai gol di Arrighini e Diop. I biancazzurri tornano al successo dopo quattro turni di digiuno. Sesto successo di fila per la Fidelis Andria, che si conferma la squadra più in forma del campionato. La rovesciata di Da Silva apre le marcature, l’ex Favetta pareggia i conti, ma solo fino al rigore del 2-1 di Kragl. Alle spalle della Nocerina ci sono ora tre squadre raccolte in due punti, ma ai piedi della zona playoff c’è stato un sorpasso. Il Gravina ha infatti vinto ancora, superando il Manfredonia in trasferta per 2-1. La doppietta di capitan Chiaradia ribalta l’iniziale vantaggio di Scaringella. Sipontini ancora penultimi con 5 punti. È terminata senza né vincitori né vinti, ed a reti inviolate, la sfida tra Matera e Fasano. I lucani raccolgono un punto utile per agganciare la Palmese al settimo posto: i rossoneri campani hanno infatti perso 2-0 ad Ugento. Il secondo successo stagionale dei salentini porta la firma di Sanchez, autore di una doppietta. Resta fermo in coda a -4 il Brindisi, che dopo quattro risultati utili consecutivi cade ad Angri. Tra le rete di Petricciuolo e quella di Puca, c’è la terza marcatura consecutiva di Marcheggiani: inutile ai fini del risultato. Sempre ai piani bassi della graduatoria, l’Acerrana ha vinto per 2-1 a Francavilla in Sinni: in gol Laringe dopo pochi secondi, Bastianelli a metà primo tempo e Thiaw nel recupero finale.

