Montrone esalta lo spogliatoio, il Barletta blinda Strambelli

BARLETTA – Altri tre punti e vantaggio invariato, il Barletta continua la sua marcia con il successo sullo Spinazzola e resta a +12 sulla Polimnia. Decide ancora una magia di Strambelli, in una partita non brillante dei biancorossi ma ancora trascinati dal numero 10, blindato dalla società, e dalla forza dello spogliatoio.

L’assenza di De Candia inciderà fino ad inizio dicembre, Montrone sottolinea l’importanza del tecnico molfettese durante la settimana. Deficit importante nei 90 minuti, al quale però la squadra può e deve sopperire.

Barletta lanciato e atteso da un’altra settimana dura tra Coppa e campionato: giovedì il primo match del triangolare delle semifinali, in casa del Canosa, poi il Bitonto al Puttilli domenica. Discorso chiuso per il primo posto? Non per Montrone.

