Serie D, il Fasano inizia a muoversi: sondati Fernandez come ds e Martino come allenatore

Mariano Fernandez direttore sportivo e Alessio Martino allenatore. Potrebbe ripartire così il Fasano in vista del prossimo campionato di Serie D. Il dirigente argentino ha già lavorato in Puglia nel recente periodo: dal 2018 al 2021 è stato alla Virtus Francavilla, mentre alla fine del 2022 venne chiamato dalla Fidelis Andria, sempre tra i professinisti. Ancor precedenti le esperienze che lo hanno visto protagonista a Matera (dove ha chiuso la carriera da calciatore) e Cerignola, tra il 2014 ed il 2018. Per il ruolo di allenatore piace invece il tecnico campano 41enne, ex tra le altre di Gladiator, Gelbison e Termoli.

