Team Altamura, scelto il San Nicola. Attesa per il via dei lavori al “D’Angelo”

ALTAMURA – Adesso è ufficiale, la Team Altamura disputerà le prime gare casalinghe nei professionisti al San Nicola di Bari. L’annuncio da parte del presidente biancorosso Filippo Direnzo è arrivato nel corso della conferenza stampa tenutasi nell’aula consiliare del comune murgiano. L’Altamura ha scelto Bari nonostante le ingenti spese per una questione di vicinanza e per permettere ai tifosi di assistere in massa alle prime partite interne, ha spiegato Direnzo ringraziando comunque Brindisi per la disponibilità dello stadio Fanuzzi, indicato poche settimane fa in sede d’iscrizione al campionato. Scelta che vuol essere anche una dimostrazione di impegno economico nei confronti della città e della tifoseria. La conferenza stampa, indetta per chiarire la questione stadio ed i programmi societari, ha visto anche la presenza del sindaco Vitantonio Petronella, in compagnia dell’assessore ai lavori pubblici Michele Mirgaldi e del progettista dei lavori del “D’Angelo” Raffaele Calabrese. Completato l’iter del bando, che sarà pubblicato a giorni, servirà qualche settimana affinché si individui l’impresa vincitrice, a cui verranno affidati gli interventi. Stabiliti ottanta giorni di tempo per la consegna dell’impianto al club, in caso di ritardi scatterebbero immediatamente delle penali.

Secondo il progetto, il “D’Angelo” raggiungerà una capienza di circa 2800 posti, con una riqualificazione di entrambe le tribune. Quella scoperta verrà divisa in due, tra il settore ospiti con i consueti 500 posti ed altri 300, separati da un divisorio, per il pubblico di casa. Previsto il restyling dell’area spogliatoi, il montaggio di più box in tribuna coperta per la stanza GOS e la stampa, oltre ai tornelli d’ingresso ed interventi sugli impianti elettrici, di illuminazione e sulle varie recinzioni.

Nessuna novità in merito al nuovo progetto tecnico della Team Altamura, i dirigenti presenti in conferenza non hanno sciolto le riserve. Tuttavia, come già anticipato, sarà Andrea Grammatica il nuovo direttore sportivo, panchina affidata salvo sorprese a Daniele Di Donato, si attendono gli annunci ufficiali.

