BARLETTA – Archiviato il pari di Casarano, il Barletta torna in campo per preparare il match di domenica prossima contro l’Afragolese al Puttilli. Resta la certezza di potersela giocare con tutte le big, ma le prossime settimane potranno dare ulteriori indicazioni sulle scelte di mercato di dicembre. Attesa per il verdetto relativo all’espulsione di Farina al Capozza, accertamenti per l’acciaccato Pignataro e per Lattanzio non al meglio.