Serie D/H, tifoso colto da malore: sospesa Palmese-Manfredonia

Palmese-Manfredonia, gara valida per la 31a Giornata del Girone H della Serie D, è stata sospesa al 51’ perché un tifoso di casa è stato colto da un malore. Il direttore di gara ha mandato tutti negli spogliatoi con il risultato di 2-2 maturato in un pirotecnico primo tempo: reti di Fusco e Volpe per i padroni di casa, Babaj e Calemme per i sipontini. Al momento, non si conoscono le condizioni del tifoso, che è stato trasportato in ospedale. La gara riprenderà dal 51’ quando sarà decisa la data del recupero,

