Serie D/H, sorpresa a Gravina: si dimette il tecnico Infantino

(Di Roberto Chito) “La FBC Gravina comunica di aver preso atto in data odierna delle dimissioni di mister Pietro Infantino dalla carica di allenatore della prima squadra dovuta alla mancanza di presupposti per proseguire il termine della stagione sportiva”, è la nota diramata dal Fbc Gravina che annuncia le dimissioni del tecnico siciliano.

Arrivato lo scorso 23 novembre, dopo l’esonero di Catalano, Infantino in 13 partite ha conquistato 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Un fulmine a ciel sereno in casa Gravina, soprattutto dopo l’importante vittoria ottenuta con il Martina che poteva essere la giusta iniezione di fiducia in vista dell’imminente corsa salvezza.

L’allenamento, secondo quanto comunicato dal club gialloblu, è stato diretto dal tecnico in seconda Vincenzo Rubino e dal preparatore atletico Federico Colonna, in attesa di capire chi siederà in panchina nell’imminente finale di stagione.

