Eccellenza, il Manduria recrimina: “Gara di Paternó condizionata dall’arbitro”

Il cammino in Coppa Italia Nazionale del Manduria si è interrotto ai quarti di finale. In Sicilia, la formazione di Alessandro Carrozza è uscita sconfitta dal match con il Paternò. Un 2-0 maturato tutto nel secondo tempo, che però ha fatto tanto discutere a causa di un paio di decisioni arbitrali dubbie. La contesa è stata infatti decisa da due calci di rigore se non altro generosi, il primo sopratutto.

Il Team Manager Antonio Mariggió si è espresso così a riguardo: “È stata una partita condizionata da due episodi più che discutibili. Il primo rigore ci ha spezzato le gambe. Il risultato finale è assolutamente bugiardo proprio per questo. Se l’arbitro non avesse inventato quel rigore forse a quest’ora staremmo parlando di altro. Ai nostri ragazzi comunque faccio i complimenti, così come li faccio al mister ed a tutto lo staff. Giocare ogni tre giorni non è semplice, il Paternò è sceso in campo sicuramente più riposato rispetto a noi. Mister Carrozza ha rivitalizzato questa squadra, sono convinto che fino alla fine riusciremo ad ottenere i risultati che ci siamo prefissati ad inizio campionato“

Il sogno promozione dei messapici non finisce qui, ma dovrà passare dal campionato. La classifica vede ora il Manduria a -7 dall’Ugento capolista a tre giornate dalla fine: “La partita di domenica è difficile, ma alla nostra portata. I ragazzi lotteranno fino alla fine, come hanno sempre fatto fino ad ora. Ci sono ancora in palio nove punti e dobbiamo conquistarli, sperando contestualmente in un passo falso dell’Ugento. Vogliamo dare loro filo da torcere, per poi giocarci tutte le nostre carte ai playoff”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author