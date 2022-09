ORE 15.00

BITONTO-AFRAGOLESE 2-2

20’ Romeo (A), 32’ Longo (A), 32’ Chiaradia (B), 86’ Maffei (B)

CAVESE-TEAM ALTAMURA 1-0

87’ Lomasto (C)

FRANCAVILLA-BRINDISI 0-2

9’ rigore Dammacco (B), 87’ Di Piazza (B)

GLADIATOR-BARLETTA 2-0

4’ Tedesco (G), 60’ Tedesco (G)

MARTINA 🟥-CASARANO 2-4

12’ Pinto (M), 29’ Saraniti (C), 45’+4’ Schmidt (M), 47’ Saraniti (C), 61’ Saraniti (C), 90’+1’ Gatto (C)

NARDÒ 🟥-PUTEOLANA 4-1

8’ Lanzolla (N), 28’ Amelio (P), 38’ Guadalupi (N), 45’+2’ Dambros (N), 90’ Mariano (N)

ORE 15.30

MOLFETTA 🟥-MATERA 3-4

13’ Hysaj (MT), 41’ Coratella (MO), 42’ Figliomeni (MT), 53’ Tiganj (MT), 81’ Coratella (MO), 90’+8’ Tiganj (MT), 90’+11 Coratella (MO)

ORE 16.00

FASANO-LAVELLO 🟥 4-1

30’ rigore Corvino (F), 54’ Bianchini (F), 69’ (L), 83’ Onraita (F), 88’ Diaz (F)

GRAVINA-NOCERINA 1-1

14’ Chacon (G), 78’ Talamo (N)

CLASSIFICA

FASANO, NARDÒ, CASARANO, BRINDISI, GLADIATOR, MATERA, CAVESE 3

BITONTO, AFRAGOLESE, GRAVINA, NOCERINA 1

MOLFETTA, MARTINA, FRANCAVILLA, TEAM ALTAMURA, BARLETTA LAVELLO, PUTEOLANA 0