Serie D/H: le designazioni arbitrali della 10a giornata

In queste ore, il Can Serie D ha diramato le designazioni arbitrali in vista delle partite della decima giornata del Girone H di Serie D che si giocheranno nel prossimo weekend, in programma domenica 3 novembre.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

Brindisi-Fasano

Antonio Spera di Barletta

Giuseppe Francesco Magnifico di Bari

Francesco Santoro di Taranto

Casarano-Angri

Marco Ferrara di Roma Due

Marco Tonti di Brescia

Andrea Giulio Adragna di Milano

Costa d’Amalfi-Manfredonia

Ibrahim Rashed di Imola

Marco Crostella di Foligno

Pietro Benedetti di Foligno

Fidelis Andria-Francavilla

Marco Zini di Udine

Riccardo Lendaro di Pordenone

Alessandro Fragiacomo di Gradisca d’Isonzo

Gravina-Ugento

Vincenzo Hamza Riahi di Lovere

Steven La Regina di Battipaglia

Carlo Pipola di Ercolano

Ischia-Nardò

Michele Piccolo di Pordenone

Michele Nappi di Latina

Piergiorgio Stotani di Viterbo

Martina-Virtus Francavilla

Davide Galiffi di Alghero

Federico Monardo di Bergamo

Ahmed Maher Said Eltantawy di Chiari

Palmese-Matera

Davide Ammannati di Firenze

Gianmarco Sorgente di Taranto

Alex Capotorto di Taranto

Real Acerrana-Nocerina

Clemente Cortese di Bologna

Riccardo Liotta di San Donà di Piave

Mateo Sadikaj di Mestre

