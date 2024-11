Basket A2/M, doppio turno esterno per la Valtur Brindisi

Per la terza volta in un mese, dall’inizio del campionato di Serie A2, la Valtur Brindisi si troverà ad affrontare un doppio turno esterno. Un calendario impegnativo, che prevede sei trasferte nelle prime nove giornate di regular season, costringerà la squadra biancoazzurra a lasciare Brindisi nel pomeriggio di sabato 2 novembre, con rientro previsto solo nella serata di giovedì 7 novembre, dopo il match di Cremona.

La Valtur Brindisi affronterà Cento, in una sfida importante tra due squadre che occupano la penultima posizione in classifica, con una sola vittoria ciascuna: i biancoazzurri hanno trionfato in casa contro Forlì (82-63) alla quarta giornata, mentre la Banca Sella Cento ha ottenuto il successo all’esordio contro Livorno (83-72). Entrambe le squadre sono reduci da una serie negativa di sei sconfitte consecutive.

Gianmarco Arletti, atleta della Valtur Brindisi, ha commentato: “Vogliamo dare una svolta alla nostra stagione, finora al di sotto delle aspettative. Ci siamo preparati bene per il doppio impegno, con intensità crescente in allenamento. Dobbiamo affrontare una partita alla volta per risalire la classifica. Serve più costanza nel mantenere un buon livello di gioco in attacco e in difesa. A Cento troveremo un ambiente caldo, sarà fondamentale restare uniti e seguire le indicazioni del nostro staff tecnico.”

Il match tra Sella Cento e Valtur Brindisi sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass domenica alle 18:00. La diretta radiofonica sarà su Radio Ciccio Riccio, mentre la differita andrà in onda lunedì sera alle 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata), media partner NBB.

