Serie D/H: le designazioni arbitrali dell’8a giornata

In queste ore, il Can Serie D ha diramato le designazioni arbitrali in vista delle partite dell’ottava giornata del Girone H di Serie D che si giocheranno nella giornata di domani 23 ottobre, valevoli per il turno infrasettimanale.

LE DEISGNAZIONI ARBITRALI

Casarano-Virtus Francavilla

Mario Leone di Avezzano

Valerio Brizzi di Aprilia

Vickraj Andrea Gookooluk di Civitavecchia

Costa d’Amalfi-Francavilla

Marco Stanzani di Bologna

Marco Bosco di Roma Due

Andrea Gentilezza di Civitavecchia

Fidelis Andria-Ugento

Martina Molinaro di Lamezia Terme

Giuseppe Piccolo di Vibo Valentia

Domenico Zappino di Vibo Valentia

Gravina-Angri

Juri Gallorini di Arezzo

Federica Ciufoli di Albano Laziale

Niccolò Agostino di Roma Uno

Ischia-Nocerina

Paolo Grieco di Ascoli Piceno

Marco Alfieri di Prato

Ivan Melnychuk di Bologna

Manfredonia-Nardò

Alessio Amadei di Terni

Silvia Scipione di Firenze

Leonardo Rossini di Genova

Martina-Brindisi

Luigi Scicolone di San Donà di Piave

Mario Cammarota di Nola

Mario Scala di Castellammare di Stabia

Palmese-Fasano

Filippo Pazzarelli di Macerata

Alberto D’Ovidio di Pesaro

Andrea Aureli di San Benedetto del Tronto

Real Acerrana-Matera

Gianluca Cipriano di Torino

Gianmarco Amato di Aprilia

Gabriele Elisino di Ostia Lido

