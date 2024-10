Eccellenza, Canosa travolge Ginosa a domicilio

Il Canosa travolge a domicilio il Ginosa e continua la propria marcia vincente inarrestabile con la quinta vittoria di fila tra campionato e Coppa. Per il Ginosa una sconfitta, al netto delle defezioni di organico (tra infortuni e squalifiche), che risulta pesante da digerire, ma meritata per la qualità e la tecnica superiore dell’avversario soprattutto nei secondi quarantacinque minuti.

Eppure la prima frazione apparsa equilibrata lasciava presagire ad un risultato diverso da quello finale. Il primo sussulto è di marca ospite e giunge al 3’ quando Barrasso, sugli sviluppi di un angolo, svetta sottomisura con la sfera che sorvola di un palmo il montante. Al minuto 10 i padroni di casa reclamano per un tocco di mani vistoso in area ma l’arbitro, tra lo stupore generale, fischia una punizione a favore degli ospiti invertendo il tocco di mano. I biancazzurri premono ed al 21’ Verdano, da circa 25 metri, lascia partire un fendente sul quale è superlativo Tarolli a deviare in angolo.

La gara non decolla, ma sul gong della prima frazione (46’) l’equilibrio si spezza a vantaggio dei baresi: sul cross dalla sinistra di Sanchez, Patronelli intercetta sfortunatamente la traiettoria infilando nella propria porta alle spalle di un sorpreso Coletta.

Nella ripresa viene fuori il maggior tasso qualitativo e tecnico degli ospiti che crescono alla distanza e calano il poker. Al minuto 12 il raddoppio è firmato da Lamacchia che, sugli sviluppi di un corner, incorna indisturbato sottomisura e trafigge Coletta.

Il Ginosa va in affanno e nel finale crolla incassando altre due reti. Prima è l’ex Saani al 41’ a fissare il punteggio sullo 0-3 finalizzando un’azione di rimessa che vede il numero 19 ospite saltare Coletta in uscita ed insaccare nella porta sguarnita, mentre al 48’ è Menezes a calare il poker con un tiro al volo di rara precisione su un cross dalla sinistra. Alla fine un ko pesante (il settimo stagionale su dieci incontri) che fa sprofondare il Ginosa nei bassifondi della classifica.

Giovedì si ritorna in campo per il secondo dei cinque turni infrasettimanali con i biancazzurri impegnati nella difficile trasferta di Massafra con l’obiettivo di riscattarsi ed invertire questo trend negativo.

GINOSA-CANOSA 0–4

RETI: pt 46’ aut. Patronelli; st 12’ Lamacchia, 41’ Saani, 48’ Menezes.

GINOSA: Coletta, Massaro (13’ st Gallitelli), Giaracuni, Verdano, Guglielmi, Patronelli, Schirizzi, Richella, Diop (44’ st Lazazzara), Vapore, Fede (32’ st Sergio). Panchina: Castiglione, Cicala, Larizza, Monticelli, D’Introna. All. Genchi

CANOSA: Tarolli, Pignataro, Lamacchia, Solano (30’ st Zappacosta), Gomes, Talin, Milano, Barrasso (43’ st Petitti), Sanchez (20’ st Saani), Mangialardi (20’ st Menezes), Pirelli (30’ st Ciannamea). Panchina: Capossele, Santoro, Monterisi, Coco. All. Di Simone

ARBITRO: Marco Matera di Bari. Assistenti: Gianluca D’Aniello e Cosimo De Stena di Molfetta.

Ammoniti: Richella e Vapore (G), Gomes (C).

